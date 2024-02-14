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14 февраля, 13:38

Фрэнк Уоррен назвал Усика «плаксой»: «Он стонет, когда получает удары по корпусу»

Давид Хачатрян
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Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен заявил, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) «плачет перед рефери», когда получает удары по корпусу.

«Раньше он жаловался и стонал, когда получал удары по корпусу. Теперь же он встречается с парнем, который мастер использовать любую слабость. Усик часто так поступает, он «плачет» перед рефери. Он и раньше получал удары по корпусу», — сказал Уоррен в подкасте ToeToToe.

Тайсон Фьюри (34-0) и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
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