Фрэнк Уоррен назвал Усика «плаксой»: «Он стонет, когда получает удары по корпусу»

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен заявил, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) «плачет перед рефери», когда получает удары по корпусу.

«Раньше он жаловался и стонал, когда получал удары по корпусу. Теперь же он встречается с парнем, который мастер использовать любую слабость. Усик часто так поступает, он «плачет» перед рефери. Он и раньше получал удары по корпусу», — сказал Уоррен в подкасте ToeToToe.

Тайсон Фьюри (34-0) и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.