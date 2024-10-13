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Шлеменко: «Бой Бетербиева и Бивола получился близким»

Сергей Разин
корреспондент
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Боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал победу Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом в боксерском вечере в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Однозначно, бой Бетербиева и Бивола получился близким. Когда бой закончился, мне самому было не совсем понятно, кто победит. Что ничья, что победа Бивола, что победа Бетербиева воспринималась бы похожим образом», — приводит слова Шлеменко Sport24.

12 октября в главном бою боксерского вечера Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: Sport24
Александр Шлеменко
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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