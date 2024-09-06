Тренер Ивичук: «Было круто и приятно, когда Джошуа победил Нганну»

Тренер Андрей Ивичук поделился мнением о победе Энтони Джошуа над Франсисом Нганну.

«Было круто и быстро, а также приятно, потому что Тайсон Фьюри в поединке с Фрэнсисом Нганну немного налажал и уронил престиж нашего вида спорта в глазах людей. Джошуа вышел, быстро, легко и просто расставил все точки над и», — сказал Ивичук.

Поединок Джошуа и Нганну состоялся в марте 2024 года. Британец победил нокаутом во втором раунде.