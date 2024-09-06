Российский боксер Самедов стал претендентом на титул чемпиона мира WBA

Россиянин Элнур Самедов на турнире в Челябинске в 10-раундовом поединке победил армянина Жору Амазаряна единогласным решением судей.

31-летний Самедов стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 58,9 кг.

Боксер одержал 19-ю победу на профессиональном ринге (8 нокаутом) при 1 поражении. В рейтинге WBA Самедов занимает 10-е место.

Титулом чемпиона мира WBA в этом весе владеет американец Лэймонт Роуч — младший, поясом временного чемпиона мира — россиянин Альберт Батыргазиев.