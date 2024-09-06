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Сегодня, 15:22

Ивичук: «Дюбуа сильный и жесткий, но качество бокса Джошуа улучшилось»

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Российский тренер Андрей Ивичук оценил расклад сил в поединке британцев Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

«Ожидаю зрелищный бой. Фаворита здесь нет. Оба могут хорошо выступить в зависимости от желания и настроя. Мне нравится Джошуа, который начал с работать с Беном Дэвинсоном, бывшим тренером Тайсона Фьюри. Качество бокса Энтони улучшилось. Поэтому интрига есть. Дюбуа сильный и жесткий. Он изрядно потрепал Александра Усика. У каждого боксера свои сильные качества, и оценить их по боям с украинцем неправильно. Они уже сами другие боксеры», — цитирует Ивичука MMA.Metaratings.ru.

Джошуа и Дюбуа подерутся 21 сентября на «Уэмбли», Великобритания. Бой пройдет за звание чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Энтони Джошуа
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