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Сегодня, 22:22

Российские боксеры выиграли четыре золотые медали в Кубке Европы

Алина Савинова
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Российские спортсмены выиграли четыре золотые медали в Кубке Европы по боксу.

Победы в турнире одержали Баир Батлаев (весовая категория до 51 кг), Максим Кузнецов (до 54 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг) и Джамбулат Бижамов (до 75 кг). Серебряными призерами соревнований стали Соян Артыш (до 48 кг) и Вадим Щеблыкин (до 86 кг). Бронзовые награды у Тархана Идигова (до 67 кг) и Рамазана Ханапиева (до 92 кг).

Турнир прошел в черногорской Будве с 8 по 14 октября. Российские боксеры выступали в Кубке Европы под национальным флагом и с гимном страны.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.

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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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