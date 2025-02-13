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Сауль Альварес не рассматривает Бетербиева в качестве соперника

Даниил Аршавский

Представитель чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO Сауля Альвареса заявил, что мексиканский боксер не рассматривает россиянина Артура Бетербиева в качестве потенциального соперника.

«Мы не рассматриваем Бетербиева в качестве соперника. На данный момент это не актуально», — рассказал представитель Альвареса ТАСС.

Ранее стало известно, что осенью 2025 года Альварес (62-2-2) может провести реванш с россиянином Дмитрием Биволом (23-1).

Источник: ТАСС
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Артур Бетербиев
Сауль Альварес
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