Тим Цзю: «Ломаченко — зверь»

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) рассказал, что он фанат боев абсолютного чемпиона в двух весовых категориях Наоя Иноуэ (28-0), обладателя временного титула WBC в полутяжелом весе Дэвида Бенавидеса (29-0), чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (30-0), чемпиона по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса (61-2) и чемпиона по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко (18-3).

«Бои каких боксеров мне нравится смотреть? Прямо сейчас это Иноуэ, Бенавидес, Канело, «Танк» Дэвис. Ломаченко также зверь. Да, это мои любимые. Я не безумный фанат супертяжелого веса», — сказал Цзю Jai McAllister: BOXING + MMA.

Бахрам Муртазалиев (22-0) и Цзю подерутся 19 октября на Caribe Royale Resort в Орландо, США.