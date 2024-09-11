Джо Роган — о бое Тайсона с Полом: «Я не хочу видеть, как 58-летний дерется с 28-летним»

Комментатор UFC Джо Роган заявил, для того, чтобы оценивать форму экс-абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона (50-6) в преддверии боя с Джейком Полом (10-1), нужно увидеть его спарринги.

«Я бы хотел, чтобы этого не было, — сказал Роган в своем подкасте. — Я бы не хотел, чтобы 58-летний боец дрался с 28-летним. Но я полностью поддерживаю желание Майка сделать это. Неужели вы думаете, что будет жить вечно? Нет, конечно, нет. Может быть, он хочет получить еще один шанс. Может быть, его тело еще способно провести один бой. Я точно не знаю.

Он отлично смотрится в перчатках. Но я тоже могу хорошо выглядеть в них, особенно если вы посмотрите 30-секундный ролик. Что вы хотите увидеть на самом деле, так это его спарринги. Вы хотите увидеть, как он бьет по мешку в течение нескольких раундов. Давайте посмотрим три раунда на мешке. Я хочу увидеть, на что ты способен. Я хочу увидеть, как двигаются твои ноги".

Тайсон и Пол подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.