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27 октября, 16:45

Терентьев не хотел бы увидеть бой между Тайсоном и Емельяненко

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Исполняющий обязанности президента Союза ММА России Андрей Терентьев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление Майка Тайсона, что его боксерского боя с Федором Емельяненко не будет.

«Я бы не хотел увидеть этот бой. Ветераны заслуженно ушли и спокойно живут на какие-то другие дивиденды. Понятно, что их заинтересовали хорошими гонорарами», — сказал Терентьев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В августе 47-летний Емельяненко изъявил желание провести с 57-летним Тайсоном бой по правилам бокса. 18 октября боец команды Емельяненко Вадим Немков сообщил, что Федор приступил к боксерским тренировкам.

Майк Тайсон и&nbsp;Федор Емельяненко. Майк Тайсон: «Боя с Емельяненко не будет. Он один из моих идолов»

Майк Тайсон
Федор Емельяненко
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