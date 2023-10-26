Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

26 октября, 21:00

Майк Тайсон: «Боя с Емельяненко не будет. Он один из моих идолов»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Майк Тайсон и Федор Емельяненко.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил «СЭ», что его боксерского боя с Федором Емельяненко не будет.

«Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов», — сказал Тайсон перед пресс-конференцией, приуроченной к поединку между Тайсоном Фьюри и Франсисом Нганну.

В августе 47-летний Емельяненко изъявил желание провести с 57-летним Тайсоном бой по правилам бокса. 18 октября боец команды Емельяненко Вадим Немков сообщил, что Федор приступил к боксерским тренировкам.

Федор Емельяненко завершил карьеру в ММА после поражения от Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290 4 февраля 2023 года. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах.

Майк Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе. Он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел 6 поражений в профессиональном боксе, еще два поединка с его участием признаны несостоявшимися. Тайсон завершил карьеру в июне 2005 года. В ноябре 2020 года он провел выставочный поединок с Роем Джонсом-младшим, бой завершился вничью раздельным решением судей.

Федор Емельяненко и&nbsp;Майк Тайсон. Федор Емельяненко хочет биться с Тайсоном. Почему этот бой нереален

Бокс
Майк Тайсон
Федор Емельяненко
7
8
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Скоро Овечкин побьет рекорд Гретцки? До достижения — всего один гол
Форвард «Оттавы» Пинто дисквалифицирован на 41 матч НХЛ за ставки
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нганну встретился с Роналду перед боем с Фьюри

Емельяненко рассматривает альтернативы Тайсону для проведения боксерского поединка
Новости
RSS RSS
Все новости