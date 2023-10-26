Майк Тайсон: «Боя с Емельяненко не будет. Он один из моих идолов»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил «СЭ», что его боксерского боя с Федором Емельяненко не будет.

«Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов», — сказал Тайсон перед пресс-конференцией, приуроченной к поединку между Тайсоном Фьюри и Франсисом Нганну.

В августе 47-летний Емельяненко изъявил желание провести с 57-летним Тайсоном бой по правилам бокса. 18 октября боец команды Емельяненко Вадим Немков сообщил, что Федор приступил к боксерским тренировкам.

Федор Емельяненко завершил карьеру в ММА после поражения от Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290 4 февраля 2023 года. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах.

Майк Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе. Он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел 6 поражений в профессиональном боксе, еще два поединка с его участием признаны несостоявшимися. Тайсон завершил карьеру в июне 2005 года. В ноябре 2020 года он провел выставочный поединок с Роем Джонсом-младшим, бой завершился вничью раздельным решением судей.