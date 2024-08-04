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Кроуфорд победил Мадримова и стал чемпионом мира в четвертой весовой категории

Руслан Минаев
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Американский боксер Теренс Кроуфорд победил узбека Исраила Мадримова в поединке за звание чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBA.

Кроуфорд одержал победу единогласным решением судей — 116:112, 115:113, 115:113. Он стал чемпионом мира в четырех весовых категориях.

36-летний боксер одержал 41-ю победу в 41 поединке. 29-летний Мадримов потерпел первое поражение в карьере. На его счету также 10 побед и 1 ничья.

Бокс
Теренс Кроуфорд
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