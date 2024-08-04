Дэвид Моррель стал регулярным чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе

Кубинец Дэвид Моррель победил американца Радивое Калайджича в бою за звание регулярного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA.

Поединок проходил в ночь на 4 августа в Лос-Анджелесе (США). Судьи отдали победу Моррелю единогласным решением 117:111, 118:110, 117:111.

Обладателем пояса суперчемпиона WBA в полутяжелом весе является россиянин Дмитрий Бивол.

Моррель выиграл все 11 поединок в карьере, 9 из них завершив досрочно. Калайджич потерпел 3-е поражение при 29 победах.