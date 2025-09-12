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Кроуфорд о бое с Альваресом: «Это историческое событие»

Руслан Минаев

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд поделился мнением о поединке против Сауля Альвареса.

«Каждый может стать никем. В воскресенье мы все увидим. Это историческое событие. И в воскресенье она завершится. Я сосредоточен на том, чтобы стать лучшим. Иду вперед, иду к своим целям. Послушайте, меня не интересует, что будет после. Я пришел сюда, чтобы не допустить ошибок», — сказал Кроуфорд на пресс-конференции.

Поединок состоится в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все пояса во втором среднем весе, которыми владеет Альварес.

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Сауль Альварес
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Теренс Кроуфорд
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