Кроуфорд о бое с Альваресом: «Это историческое событие»

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд поделился мнением о поединке против Сауля Альвареса.

«Каждый может стать никем. В воскресенье мы все увидим. Это историческое событие. И в воскресенье она завершится. Я сосредоточен на том, чтобы стать лучшим. Иду вперед, иду к своим целям. Послушайте, меня не интересует, что будет после. Я пришел сюда, чтобы не допустить ошибок», — сказал Кроуфорд на пресс-конференции.

Поединок состоится в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все пояса во втором среднем весе, которыми владеет Альварес.