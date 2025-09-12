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Альварес: «Сделаю все, чтобы нокаутировать Кроуфорда»

Руслан Минаев

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что попытается досрочно завершить бой против американца Теренса Кроуфорда.

«Я тренируюсь каждый день. Люблю то, что я делаю, люблю бокс. И мне очень нравятся испытания. Это будет очередное испытание, с которым я справлюсь. Я хорошо подготовился к поединку. И вы увидите все мои сильные стороны. Кроуфорд — один из лучших бойцов. Но я сделаю все, чтобы оформить нокаут. И я покажу вам это», — сказал Альварес на пресс-конференции.

Поединок состоится в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все пояса во втором среднем весе, которыми владеет Альварес.

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Сауль Альварес
Бокс
Теренс Кроуфорд
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