Альварес: «Сделаю все, чтобы нокаутировать Кроуфорда»

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что попытается досрочно завершить бой против американца Теренса Кроуфорда.

«Я тренируюсь каждый день. Люблю то, что я делаю, люблю бокс. И мне очень нравятся испытания. Это будет очередное испытание, с которым я справлюсь. Я хорошо подготовился к поединку. И вы увидите все мои сильные стороны. Кроуфорд — один из лучших бойцов. Но я сделаю все, чтобы оформить нокаут. И я покажу вам это», — сказал Альварес на пресс-конференции.