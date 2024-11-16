Тайсон — после поражения от Джейка Пола: «Не думаю, что это мой последний бой»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон поделился эмоциями после поражения в поединке с видеоблогером Джейком Полом на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас, США).

Бой носил статус официального и продлился 8 раундов, 27-летний Пол победил единогласным судейским решением (80-72, 79-73, 79-73).

«Не удивлен, что так произошло. Ничего никому не пытался доказать, просто рад, что получилось провести бой. Пол — хороший боец. Это конец карьеры? Зависит от ситуации. Не думаю, что это мой последний бой», — сказал Тайсон после поединка.

58-летний боксер потерпел 7-е поражение в карьере при 50 победах (44 нокаутом).