Майк Тайсон: «Тигр — мое любимое животное, а голуби — это моя жизнь»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) ответил на вопрос, какое животное его самое любимое.

«Мое любимое животное? Тигр! Я в течение 15 лет растил пару тигров. Это мое любимое животное. Я обожаю тигров. Кто-то может подумать, почему я не говорю про голубей, но голуби — это моя жизнь. Я не могу их сравнивать ни с чем другим. Они — моя жизнь. Я смотрю на них как на своих детей», — сказал Тайсон на YouTube-канале Complex.

Ранее Тайсон говорил, что в начале 2000-х купил трех тигров, и каждый обошелся ему в 50 тысяч долларов. Боксеру пришлось избавиться от одного тигра, когда у зверя заболели глаза и голова, а также из-за того, что он «оторвал кому-то руку».