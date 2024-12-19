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Тайсон Фьюри и Александр Усик: время начала трансляции пресс-конференции с дуэлью взглядов

19 декабря состоится пресс-конференция Александра Усика и Тайсона Фьюри
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images

19 декабря состоится пресс-конференция украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри в преддверии боя-реванша в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции и дуэли взглядов. В России официальной трансляции мероприятия не запланировано. Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет в видеохостинге YouTube.

Церемония взвешивания запланирована на 20 декабря в 21.00 мск.

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Реванш Усик — Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря и начнется ориентировочно в 1.30 мск. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Формат боя — 12 раундов по три минуты. Боксерский вечер пройдет в Эр-Рияде на «Кингдом Арене».

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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