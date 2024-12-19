Названы судьи на ответный бой Усика и Фьюри

Пуэрториканский рефери Роберто Рамирес-младший будет работать в ринге на реванше между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, сообщает пресс-служба организаторов поединка.

Боковыми судьями назначены Херардо Мартинес (Пуэрто-Рико), Пэт Морли (США) и Фернандо Барбоса (США).

Состав судей отличается от первого противостояния спортсменов, хотя бой санкционирован той же Ближневосточной комиссией профессионального бокса.

Реванш Усика и Фьюри пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — ориентировочно в 1.30 по московскому времени.

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоялся 18 мая 2024 года и завершился победой украинца. Летом Усик оставил вакантным пояс IBF и теперь будет защищать титулы по версии WBA, WBO, WBC, IBO и The Ring.