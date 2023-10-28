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Фьюри — Нганну: прямая трансляция боя — кто покажет в России бесплатно

Официально бой Фьюри — Нганну в России не покажут
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фрэнсис Нганну.
Фото Getty Images

Бой британского боксера Тайсона Фьюри и камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну за титул чемпиона по версии WBC Riyadh Champion пройдет в субботу, 28 октября. Поединок состоится на арене «Riyadh Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Главное событие вечера ожидается ближе к полуночи.

Официально бой Фьюри — Нганну в России не покажут. Бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. В остальных странах поединок будет доступен на ESPN. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Британский боксер провел 34 боя (33-0-1). Фьюри в последний раз выходил на ринг в декабре 2022 года, победив Дерека Чисору техническим нокаутом в десятом раунде.

Камерунец дебютирует в качестве профессионального боксера, ранее он выступал в ММА (17-3-0). Нганну последний бой провел в январе 2022 года на турнире UFC 270, победив Сирила Гана единогласным решением судей. На его счету в MMA 17 побед и три поражения. Он покинул UFC в статусе чемпиона из-за разногласий по поводу нового контракта.

Тайсон Фьюри
Фрэнсис Нганну
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