Фьюри подерется с Нганну за титул чемпиона по версии WBC Riyadh Champion 28 октября

28 октября, в субботу, в боксерском вечере состоится поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну за титул чемпиона по версии WBC Riyadh Champion. Бой пройдет на арене «Riyadh Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт турнира запланирован на 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя. Официальной трансляции в прямом эфире поединка Фьюри и Нганну в России не будет. В остальных странах поединок будет доступен на ESPN.

Британский боксер провел 34 боя (33-0-1). Камерунец дебютирует в качестве профессионального боксера, ранее он выступал в ММА (17-3-0).

Основная информация о бое лучшего боксера мира с чемпионом UFC: Тайсон Фьюри против Фрэнсиса Нганну здесь.

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