Фьюри подерется с Нганну за титул чемпиона по версии WBC Riyadh Champion 28 октября

28 октября, в субботу, состоится поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну за титул чемпиона по версии WBC Riyadh Champion. Бой пройдет на арене «Riyadh Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт турнира запланирован на 18.00 по московскому времени.

Профессиональный рекорд британского боксера — 33 победы, ни одного поражения и 1 ничья (первый поединок с Деонтеем Уайлдером). При этом 24 боя Фьюри завершил досрочно.

Нганну дебютирует в качестве профессионального боксера, ранее он выступал в ММА. Его рекорд в смешанных единоборствах — 17 побед и 3 поражения. 16 поединков камерунский боксер завершил досрочно, а во всех поражениях дошел до решения.

Основная информация о бое лучшего боксера мира с чемпионом UFC: Тайсон Фьюри против Фрэнсиса Нганну здесь.

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