Непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри сойдется за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с непобежденным украинцем Александром Усиком в ночь на 19 мая. 12-раундовый поединок пройдет в рамках боксерского вечера Ring of Fire на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало турнира — в 19.00 по московскому времени. Главный бой ожидается после 01.00 мск.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Фьюри — Усик. Трансляции поединка в России не будет. В прямом эфире следить за вечером бокса можно на платформе ESPN+ и в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». В Казахстане эфир будет доступен на платформе DAZN. В Беларуси смотреть поединок Фьюри-Усик можно на стриминговой платформе TNT Sports.

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