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Сегодня, 11:31

Стивенсон и Зепеда подерутся на одном мероприятии с Бетербиевым и Биволом

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO) и обладатель титула WBA Continental Americas в легком весе Уильям Зепеда (31-0, 27 KO) устно согласились провести поединок, сообщает BoxingScene.

Бой может состояться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, где в главном событии вечера состоится поединок между чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) и чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (23-0).

Стивенсон в прошлом бою одолел немецкого боксера армянского происхождения Артема Арутюняна (12-2) единогласным решением судей (112-116, 110-118, 109-119). Бой состоялся 6 июля в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Шакур Стивенсон
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