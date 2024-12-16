Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

16 декабря, 23:45

Статистика и результаты Александра Усика: рекорд в боксе и исход боя против Тайсона Фьюри

Александр Усик проведет 23-й поединок в профессиональной карьере
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Украинский боксер Александр Усик
Александр Усик.
Фото Global Look Press

Украинец Александр Усик сразится с британцем Тайсоном Фьюри в бою-реванше в ночь с 21 на 22 декабря. Поединок возглавит боксерский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно в 1.30 мск 22 декабря.

Усику 37 лет, он провел 22 поединка на профессиональном уровне одержав 22 победы (включая 14 побед нокаутом).

В 2024 году Усик провел один бой, встретившись с Тайсоном Фьюри 18 мая на «Kingdom Арене», где состоится реванш. Александр нанес Тайсону первое поражение в карьере (раздельным решением судей).

После первого поединка Усик стал абсолютным чемпионом мира, летом он оставил вакантным пояс IBF. На кону повторного боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Шлеменко после победы над Токовым обратился к Федору Емельяненко
На Украине заявили о появлении сбивающего самолеты лазерного оружия
Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил фото с убитыми зайцами
Трамп заявил о решении начать переговоры с Путиным об урегулировании на Украине
На фоне российских побед Украина меняет тактику. Что пишут СМИ
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Популярное видео
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Статистика и результаты Тайсона Фьюри: рекорд в боксе и исход боя против Александра Усика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости