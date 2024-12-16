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Сегодня, 23:15

Статистика и результаты Тайсона Фьюри: рекорд в боксе и исход боя против Александра Усика

Тайсон Фьюри проведет 37-й поединок в профессиональной карьере
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Британский боксер Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Британец Тайсон Фьюри проведет бой-реванш с украинцем Александром Усиком в ночь с 21 на 22 декабря. Поединок возглавит боксерский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фьюри — 36 лет, он провел 36 поединков на профессиональном уровне, одержал 34 победы (включая 24 победы нокаутом) и потерпел одно поражение, еще один бой завершился вничью.

Тайсон провел один поединок в 2024 году, встретившись с Александром Усиком на «Kingdom Арене», где состоится реванш. Тогда украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей) и стал абсолютным чемпионом мира (позже он оставил вакантным пояс IBF).

На кону повторного поединка Фьюри vs Усик будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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