Статистика и результаты Тайсона Фьюри: рекорд в боксе и исход боя против Александра Усика

Британец Тайсон Фьюри проведет бой-реванш с украинцем Александром Усиком в ночь с 21 на 22 декабря. Поединок возглавит боксерский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фьюри — 36 лет, он провел 36 поединков на профессиональном уровне, одержал 34 победы (включая 24 победы нокаутом) и потерпел одно поражение, еще один бой завершился вничью.

Тайсон провел один поединок в 2024 году, встретившись с Александром Усиком на «Kingdom Арене», где состоится реванш. Тогда украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей) и стал абсолютным чемпионом мира (позже он оставил вакантным пояс IBF).

На кону повторного поединка Фьюри vs Усик будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.