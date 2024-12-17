Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 06:00

Александр Усик против Тайсона Фьюри 2: шансы Усика в реванше — кто фаворит и коэффициенты букмекеров

Александр Усик считается фаворитом в поединке с Тайсоном Фьюри
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Усик.
Фото Reuters

Украинец Александр Усик сразится с британцем Тайсоном Фьюри в ночь с 21 на 22 декабря. Поединок возглавит боксерский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно в 1.30 мск.

Усик считается фаворитом: коэффициент на его победу составляет 1.63, на победу Фьюри — 2.50. Коэффициент на ничью — 14.50.

Бывший чемпион мира, британец Дюк Маккензи вспомнил первый поединок боксеров 18 мая, который завершился победой Усика раздельным решением судей и принес ему звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

«Усик не упадет на пол, разве что после удара ниже пояса. Я никогда не видел, чтобы кто-то действительно потрясал Александра. И даже когда Фьюри потряс Усика, украинец изобразил, что все в порядке, и Фьюри не стал продолжать атаку. Так что Усик слишком умен для Фьюри», — сказал Маккензи. (Seconds Out)

Экс-чемпион мира, британец Тони Беллью напомнил, что одним из немногих прогнозировал победу Усика в первом бою, а теперь снова отдает ему предпочтение.

«В матче-реванше у него не будет этого элемента неожиданности. Но, в конечном счете, Усик — лучший природный тяжеловес по боксу, которого я когда-либо видел. Никогда не думал, что он будет достаточно большим для тяжелого веса. Думаю ли я, что Фьюри совершенно не в себе? Абсолютно нет. Но думаю ли я, что он победит? Нет. Я снова склоняюсь к Усику. Я думаю, что это будет очень равный бой, и я думаю, что Усик выиграет его по очкам», — сказал Беллью. (Britain's News Channel)

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. «Если Тайсон наберет больше веса с мыслью: «Я крупнее, просто раздавлю его», то это не сработает». Звезды бокса — о бое-реванше Фьюри и Усика

Усику 37 лет, он провел 22 поединка на профессиональном уровне и одержал 22 победы (включая 14 побед нокаутом).

Фьюри 36 лет, он провел 36 поединков на профессиональном уровне и одержал 34 победы (включая 24 победы нокаутом), потерпел одно поражение, еще один бой завершился вничью.

Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Врач рассказала о рисках пепла в шампанском в новогоднюю ночь
Трамп пообещал ответить на вопрос о возможных территориальных уступках Украины
В США сообщили о нанесении авиаудара по зданию минобороны йеменских хуситов
Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил фото с убитыми зайцами
Нападающий «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Популярное видео
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Спарринг-партнер Фьюри — о реванше с Усиком: «Учитывая форму Тайсона, это будет другой бой»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости