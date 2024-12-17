Украинец Александр Усик сразится с британцем Тайсоном Фьюри в ночь с 21 на 22 декабря. Поединок возглавит боксерский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно в 1.30 мск.

Усик считается фаворитом: коэффициент на его победу составляет 1.63, на победу Фьюри — 2.50. Коэффициент на ничью — 14.50.

Бывший чемпион мира, британец Дюк Маккензи вспомнил первый поединок боксеров 18 мая, который завершился победой Усика раздельным решением судей и принес ему звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

«Усик не упадет на пол, разве что после удара ниже пояса. Я никогда не видел, чтобы кто-то действительно потрясал Александра. И даже когда Фьюри потряс Усика, украинец изобразил, что все в порядке, и Фьюри не стал продолжать атаку. Так что Усик слишком умен для Фьюри», — сказал Маккензи. (Seconds Out)

Экс-чемпион мира, британец Тони Беллью напомнил, что одним из немногих прогнозировал победу Усика в первом бою, а теперь снова отдает ему предпочтение.

«В матче-реванше у него не будет этого элемента неожиданности. Но, в конечном счете, Усик — лучший природный тяжеловес по боксу, которого я когда-либо видел. Никогда не думал, что он будет достаточно большим для тяжелого веса. Думаю ли я, что Фьюри совершенно не в себе? Абсолютно нет. Но думаю ли я, что он победит? Нет. Я снова склоняюсь к Усику. Я думаю, что это будет очень равный бой, и я думаю, что Усик выиграет его по очкам», — сказал Беллью. (Britain's News Channel)

Усику 37 лет, он провел 22 поединка на профессиональном уровне и одержал 22 победы (включая 14 побед нокаутом).

Фьюри 36 лет, он провел 36 поединков на профессиональном уровне и одержал 34 победы (включая 24 победы нокаутом), потерпел одно поражение, еще один бой завершился вничью.

Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция