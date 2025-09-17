Советский боксер Агеев умер в возрасте 84 лет

Боксер Виктор Агеев скончался в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Причина смерти не уточняется.

Агеев являлся победителем чемпионатов Европы 1965 и 1967 годов в весовой категории до 71 кг. После завершения карьеры он занимался тренерской деятельностью в ЦСКА.

В 1992 году Агеев был избран президентом Федерации профессионального бокса России, также он входил в руководство Всемирной боксерской ассоциации и Паназиатской боксерской ассоциации.