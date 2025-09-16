Цзю — о смерти Рикки Хаттона: «Жаль, что он ушел так рано»

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю отреагировал на смерть британского боксера Рикки Хаттона.

Спортсмен умер 14 сентября на 47-м году жизни.

«Что тут можно сказать? Жаль, что он так рано ушел. Есть такое слово — determination (решительность, определение — прим. «СЭ»). Он шел на все ради победы, даже на грязь, и это не имело значения для него. Тогда победил более голодный зверь. Мы не общались, только раз виделись на каком-то мероприятии», — цитирует Odds Цзю.

Бой Цзю и Хаттона состоялся 4 июня 2005-го — тогда победу остановкой угла в 11-м раунде одержал британец.