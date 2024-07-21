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Сидельников: «После нокдауна Исмаилов в бою с Минеевым поплыл»

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Шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников прокомментировал итоги боя Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

— Я изначально и говорил, что будет хорошее доминирование со стороны Володи. Бой это и показал. Давайте рассуждать честно, Магомед во втором и третьем раунде был опасен. Он шел вперед, у него было больше точных ударов, которые Володя пропускал. Дальше сказался нокдаун в четвертом раунде, после чего Магомед поплыл. Как изначально и планировалось, бой получился украшением турнира и оказался довольно интересным. Честно признаюсь, что мне он понравился.

Он показал уровень хорошего бокса Владимира и характер Магомеда. Он настоящий хищник, мужчина. От ударов, которые он пропускал, многие уже падали, а он продолжал хоть как-то отвечать и стоял на ногах. Это достойно уважения, — сказал Сидельников Vprognoze.

Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.

Источник: Vprognoze.ru
Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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