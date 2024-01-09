Шумков и Петровский выступят 3 февраля в Серпухове в турнире «Ночь чемпионов IBA»

Первый в 2024 году вечер профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA» пройдет 3 февраля в подмосковном Серпухове, сообщает пресс-служба турнира.

В главном поединке за звание претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг поспорят трехкратный чемпион России Всеволод Шумков и финалист чемпионата мира в Ташкенте кубинец Сайдель Хорта. Этот поединок будет состоять из 10 раундов.

В соглавном событии турнира в Серпухове чемпион мира-2021 россиянин Марк Петровский в 8-раундовым поединке попробует завоевать пояс чемпиона Европы по версии IBA в бою с хорватом Марко Миланом.

Также запланированы бои с участием титулованных россиян Павла Сосулина, Ильи Попова и Артема Сусленкова, а также выступающих за Сербию Артема Агеева и Владимира Мирончикова.

Вечер бокса 3 февраля в Серпухове будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA).