Шумков и Хорта прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире «Ночь чемпионов IBA»

Состоялась официальная процедура взвешивания перед турниром «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове, который пройдет в субботу, 3 февраля.

Возглавит вечер поединок за звание обязательного претендента на профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг между россиянином Всеволодом Шумковым и кубинцем Сайделем Хортой.

По итогам взвешивания вес Шумкова составил 57 кг, а Хорты — 56,8 кг. Бой рассчитан на 10 раундов.

«После взвешивания боксер думает о воде и еде. Сейчас можно хорошо покушать, поспать, перезагрузиться, а уже завтра с утра буду настраиваться на поединок. Хорта будет двигаться на ногах и перемещаться. И этим он опасен — кубинской школой. Но если я задавлю его темпом и количеством ударом... Если я сделаю четко свою работу, то он не будет представлять никакой опасности», — приводит слова Шумкова пресс-служба турнира.

В соглавном поединке будет разыгран пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг. Чемпион России-2022 Павел Сосулин оспорит вакантный титул в 8-раундовом поединке с Фатихом Келешем из Турции. Весе Сосулин составил 70,65 кг, а Келеша — 71 кг.