Поветкин: «Буду болеть за Усика. Все равно он славянин»

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин в интервью «СЭ» заявил, что будет за украинца Александра Усика в бою с британцем Тайсоном Фьюри.

«За кого буду болеть? За дружбу, хе-хе, — сказал Поветкин «СЭ». — За себя буду болеть... Не, ну, скорее всего, буду за Усика болеть. Как бы ни было, что бы ни было, он все равно славянин. Все равно буду за него болеть».

Фьюри и Усик сразятся на вечере бокса, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).