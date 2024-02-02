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2 февраля, 15:25

Поветкин: «Буду болеть за Усика. Все равно он славянин»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Александр Поветкин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин в интервью «СЭ» заявил, что будет за украинца Александра Усика в бою с британцем Тайсоном Фьюри.

«За кого буду болеть? За дружбу, хе-хе, — сказал Поветкин «СЭ». — За себя буду болеть... Не, ну, скорее всего, буду за Усика болеть. Как бы ни было, что бы ни было, он все равно славянин. Все равно буду за него болеть».

Фьюри и Усик сразятся на вечере бокса, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бокс
Александр Поветкин
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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