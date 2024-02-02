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2 февраля, 21:00

Бетербиев объяснил, почему ему неинтересен бой Емельяненко — Тайсон

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) объяснил, почему ему неинтересен возможный бой по боксу между Майком Тайсоном и Федором Емельяненко.

Ранее Емельяненко рассказал о ходе переговоров по боксерскому бою с Тайсоном.

«Заинтересовал бы возможный бой Майка Тайсона и Федора Емельяненко? Скорее всего, нет, — сказал Бетербиев «СЭ». — Когда у них был бой с Роем Джонсом (выставочный бой Роя Джонса против Майка Тайсона — Прим. «СЭ»), я думал, что там все по-честноку, настоящая драка будет, а там они оказывается 4-5 раундов боксировали, по 2 минуты. Показательно было. В любом случае круто, что таких легенд можно увидеть в ринге. Конечно, это интересно, но реально такого интереса не было».

В последнем поединке Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января в Канаде.

Артур Бетербиев
Майк Тайсон
Федор Емельяненко
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