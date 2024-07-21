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Сегодня, 09:36

Штырков рассказал, что впечатлен боксом Исмаилова в бою с Минеевым

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский боец RCC Иван Штырков поделился мнением о поединке Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова по правилам бокса.

«Замечательные впечатления. Очень понравился поединок. Мага реально впечатлил своим «терпежом» и желанием победить после нокдаунов и полученного урона. Я прогнозировал другую картину боя. Но от нокдауна никто не застрахован, и после первого падения весь план пошел коту под хвост», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Минеев одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе.

Владимир Минеев
Иван Штырков
Магомед Исмаилов
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