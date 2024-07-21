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Минеев: «Хочу передать большое спасибо всем пацанам, которые сейчас в окопах»

Давид Хачатрян
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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) поблагодарил солдат, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

«Знаете, если честно сказать, то люди с провинции, в таких городах, как Волгоград, Ульяновск, у них немножко другое отношение к тому, что происходит там. В Москве другое отношение, здесь другой мир, другая жизнь.

Я никого не хочу осуждать, это не совсем правильно, потому что, по большому счету, те пацаны, которые взяли в руки оружие и туда пошли, у них, во-первых, у каждого своя мотивация, а во-вторых, мы же это делаем для того, чтобы здесь мирная жизнь была. Поэтому что об этом говорить? Я благодарю своих братишек за то, что сегодня у меня есть возможность здесь, под мирным небом, выступать, радовать болельщиков и получать возможность помогать своему подразделению.

И вообще всем пацанам, которые сейчас в окопе, я очень благодарен за то, что сегодня мы можем вот так вот с вами здесь, под мирным небом, находиться. Конечно, мыслями я там часто, и я знаю, что там сейчас происходит, но у меня есть свои задачи, которые нужно было выполнить. Они у меня согласованы с руководством. Я вообще просто хочу передать большой привет и большое спасибо всем пацанам, которые сейчас в окопах", — сказал Минеев после боя.

Минеев победил Магомеда Исмаилова (18-3) единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70) и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.

Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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