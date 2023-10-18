Диллон Дэнис заработал миллион долларов за бой с Логаном Полом

Экс-боец Bellator Диллон Дэнис по итогам выставочного боксерского противостояния с блогером Логаном Полом заработал миллион долларов.

«Диллон Дэнис рассказал, что за субботний бой с Логаном Полом он выручил более миллиона долларов», — написал журналист Майкл Бенсон в соцсети X со ссылкой на Piers Morgan Uncensored.

Пол победил Дэниса, который был дисквалифицирован за нарушение правил в шестом раунде. Бой состоялся 14 октября в Манчестере, Великобритания.