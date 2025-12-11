Фьюри: «Пол нокаутирует Джошуа. Ставлю миллион фунтов»

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри считает, что блогер Джейк Пол досрочно победит экс-чемпиона мира Энтони Джошуа.

«Пол нокаутирует Эй Джея. 100 процентов. Если они будут драться, я ставлю миллион фунтов на Пола», — цитирует Фьюри iFL TV.

Поединок Пола и Джошуа состоится в ночь на 20 декабря в Майами. Профессиональный бой пройдет в тяжелом весе, регламент — 8 раундов по 3 минуты.

28-летний боксер и блогер Пол на профессиональном уровне одержал 12 побед и потерпел одно поражение. 15 ноября 2024 года Джей одержал победу над легендарным боксером Майком Тайсоном единогласным решением судей, а 28 июня 2025-го — над мексиканцем Хулио Сесаром Чавесом-младшим (также единогласным решением).

36-летний Энтони Джошуа за профессиональную карьеру в боксе оформил 28 побед и потерпел 4 поражения. Британец — бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.