Шара Буллет: «Исмаилов победит Минеева»

Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (13-0) в интервью «СЭ» предположил, что Магомед Исмаилов (18-3) одолеет Владимира Минеева (16-1) по правилам бокса.

— Сейчас уже вовсю стали качать боксерский бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Ты что думаешь на этот счет? Кто выиграет? Кто фаворит? Интересен ли тебе вообще этот поединок?

— Ну, честно сказать, сам бой может быть интересен, но вот до боя раскачки, которые есть, за ними особо не слежу, потому что они уже так много всего сказали друг другу. Сам бой интересен, но так, то, что до боя, не знаю, что у них там происходит, не слежу, честно. Кто выиграет? Я думаю, Магомед Исмаилов выиграет.

Третий бой Минеева и Магомеда Исмаилова состоится по правилам бокса. Поединок пройдет 20 июля в Москве на площадке Live Арена вместимостью 11 000 человек. Формат — 8 раундов по 3 минуты.