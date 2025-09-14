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Появились судейские записки боя Альварес — Кроуфорд: американец проигрывал после трех раундов

Алина Савинова
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Опубликованы судейские записки главного боя турнира в Лас-Вегасе, в котором встречались американский боксер Теренс Кроуфорд и мексиканец Сауль Альварес.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе завершился победой американца единогласным решением судей (115:113, 115:113, 116:112). При этом Кроуфорд проигрывал после трех раундов.

37-летний Кроуфорд одержал 42-ю победу в карьере и остается непобежденным боксером. Он стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

На счету 35-летнего Альвареса теперь 63 победы при трех поражениях и двух ничьих. Для него это была пятая защита титула абсолютного чемпиона в своем дивизионе.

Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса единогласным решением судей 14&nbsp;сентября.Теренс Кроуфорд — крутой. Победил Канело и стал трижды абсолютным чемпионом

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Сауль Альварес
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Теренс Кроуфорд
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