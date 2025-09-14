Альварес — после поражения Кроуфорду: «Мое наследие уже здесь, но я все еще рискую, потому что люблю бокс»

Мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал поражение от американца Теренса Кроуфорда в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Бой прошел на турнире в Лас-Вегасе. Мексиканец проиграл Кроуфорду единогласным решением судей.

«Я уже давно боксирую и многого добился в спорте. Мое наследие уже здесь, но я все еще рискую, потому что люблю бокс», — сказал Альварес после поединка.

На счету 35-летнего Альвареса теперь 63 победы при трех поражениях и двух ничьих. Для него это была пятая защита титула абсолютного чемпиона в своем дивизионе.