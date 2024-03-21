Сауль Альварес: «Советую Райану Гарсии не выходить на ринг»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) отреагировал на недавние странные заявления бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (24-1).

«Я бы по-дружески посоветовал ему не драться. Единственное, чего я сейчас ему желаю, — это чтобы рядом с ним были люди, которые помогут ему, потому что он в этом нуждается», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

За последние несколько недель Гарсия сделал множество вызывающих вопросы заявлений, начиная с сообщений о теориях заговора и заканчивая утверждениями о том, что у него есть доказательства существования инопланетян.

Гарсия и Девин Хейни (31-0) должны подраться за титул WBC super в суперлегком весе 20 апреля в Лас-Вегасе, США, однако, судя по психическому состоянию Гарсии, бой может быть отменен.