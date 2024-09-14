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Сауль Альварес — Эдгар Берланга: трансляция боя начнется в 3.00 15 сентября

Трансляция боя Сауль Альварес — Эдгар Берланга начнется в 3.00
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сауль Альварес.
Фото AFP

Сауль Альварес (Мексика) и Эдгар Берланга (США) подерутся в ночь с 14 на 15 сентября. Определится судьба титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе. Начало поединков главного карда турнира — в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире бой Альварес — Берланга будут транслировать DAZN и PPV.com. В России официальной трансляции не запланировано, видео могут появляться в тематических пабликах соцсети «ВКонтакте».

Альваресу 34 года, он проведет 66-й поединок на профессиональном уровне. У мексиканца 61 победа, две ничьи и два поражения. Сауль является действующим обладателем чемпионских титулов.

Берланге 27 лет, на счету американца — 22 профессиональных боя, он одержал победу во всех поединках.

Бокс
Сауль Альварес
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