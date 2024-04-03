Рой Джонс оценил бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) считает, что сейчас блогер и боксер Джейк Пол (9-1) гораздо лучше бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона (50-6).

«Бой Джейка Пола с Майком Тайсоном — это не выставочный поединок, я слышал, что его перевели в разряд боев, — сказал Джонс-младший в эфире программы The Lunch Club. — Если это будет бой, то очень интригующе, как он может сложиться, потому что Джейк Пол сейчас гораздо лучше как боксер, но Майк Тайсон даже в 58 лет все еще Майк Тайсон. Когда я с ним боксировал, он все еще бил как Майк Тайсон. Если он попадет кому-нибудь в подбородок, это будет неприятно, мне все равно, кто это будет. Мне нравится Джейк Пол, он хороший парень, и у него все хорошо с боксом».

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.