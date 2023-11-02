Рой Джонс оценил бой Фьюри и Нганну

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) уверен, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) практически не готовился к бою с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-1).

«Тайсон Фьюри готовился так, как будто он сражается с бойцом ММА, не имеющим боксерского прошлого, — сказал Джонс. — Он не готовился к бою с парнем типа Усика. Тайсон победил, но так или иначе он остался проигравшим. Он выглядел не лучшим образом. Ему было что терять и нечего приобретать.

Когда Тайсон плохо выступает, он возвращается и компенсирует это прекрасным выступлением. Так что если люди думают, что это означает, что Усик его побьет, то они заблуждаются. Он не готовился к бою с Александром Усиком. Он готовился как к бою с парнем, у которого нет никакого опыта в боксе".

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.