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Гловер Тейшейра: «Нганну заставил замолчать всех боксеров»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-9) прокомментировал выступление экс-чемпиона в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-1) в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0).

«Франсис Нганну, брат... Он меня удивил, удивил весь мир, — сказал Тейшейра Sherdog. — Он заставил замолчать этих боксеров, которые ни черта не смыслят в боях. Только из-за того, что они зарабатывают много денег, они думают, что они лучшие, и у бойца ММА нет ни единого шанса.

У кого действительно нет шансов, так это у боксера, который придет драться по правилам ММА. Вспомните бой Джеймса Тони против Рэнди Кутюра. Бойцы ММА — это гладиаторы нового поколения. Никто не тренируется так, как мы".

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Гловер Тейшейра
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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