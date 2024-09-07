Кудухов: «Усик нокаутирует толстяка Фьюри»

Российский тяжеловес Виталий Кудухов поделился ожиданиями от второго поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Надеюсь, что ничего не изменится и Усик более уверенно нокаутирует этого толстяка. Фьюри меня сильно разочаровал, когда он провел полный бой с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Да еще и на заднице оказался. Он унизил бокс, отсюда у меня к нему такое отношение. Усик же показал свою боксерскую гениальность, когда Фьюри после его ударов прошатался по всем углам в ринге. Александр суперсильный боксер. Желаю ему нокаутировать Тайсона. Да и будет. Он будет еще сильнее и увереннее в себе. Фьюри же лучше не станет», — приводит слова Кудухова MMA.Metaratings.ru.

Первый бой между боксерами состоялся 18 мая и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в XXI веке.

Всего на счету Усика 22 победы в 22 профессиональных поединках. У Фьюри 34 виктории и 1 поражение. Еще один бой с его участием завершился ничейным исходом.

Реванш между спортсменами должен пройти в декабре в Саудовской Аравии.