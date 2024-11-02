Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Допинг

Сегодня, 15:14

Бывший чемпион мира по боксу Дрозд не собирается оспаривать санкции ITA

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боксер Григорий Дрозд не будет оспаривать санкции Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

«Григорий не будет никак реагировать на ситуацию с ITA. Это бессмысленно», — цитирует члена команды боксера ТАСС.

Международное агентство допинг-тестирования временно отстранило Дрозда с 9 сентября 2024 года. Согласно материалам организации, боксер совершил нарушение антидопинговых правил 28 сентября 2014 года. Днем ранее в Москве он отобрал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) у поляка Кшиштофа Влодарчика.

Дрозду 45 лет, он объявил о завершении профессиональной карьеры в конце 2017 года. Он владел чемпионским поясом по версии WBC в 2014-2015 годах, один раз защитив его.

Источник: ТАСС
Бокс
Григорий Дрозд
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Популярное видео
Линден Вей вынужден уехать в Канаду
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура ноября
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сибирь» настиг кризис
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Емельяненко восхитился Бетербиевым: «Не вижу причин, по которым он мог бы проиграть»

Агрба — о бое против Росы: «Я уверен в своих силах, поэтому нужно выходить и забирать свое»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости