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Исмаилов: «Восстанавливаюсь с запасом, никуда не спешу»

Алина Савинова
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Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о своем восстановление после травм, полученных в последнем поединке.

«Здоровье хорошее. Чувствую себя прекрасно, восстанавливаюсь. Прихожу в чувство. У меня была тяжелая травма. Сейчас все хорошо складывается. Я восстанавливаюсь с запасом. Никуда не спешу. Главное привести себя в порядок», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

В июле этого года Исмаилов провел поединок по правилам бокса против Владимира Минеева, в котором проиграл единогласным решением судей. По ходу противостояния Магомед четыре раза оказался в нокдауне.

Источник: Metaratings.ru.
Бокс
Магомед Исмаилов
ММА
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