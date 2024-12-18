Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:55

Независимая судейская коллегия рассмотрела бой Немкова и Ибрагимова

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян рассказал, что независимая коллегия судей назвала Виктора Немкова победителем боя с Хадисом Ибрагимовым, вопреки официальному результату.

6 декабря Ибрагимов раздельным решением судей одержал победу в поединке с Немковым на турнире «Наше Дело 86».

«Мы отправили запись боя независимой коллегии квалифицированных судей Союза ММА России. И они посчитали раздельным решением в пользу Виктора Немкова, что говорит о том, что бой был максимально конкурентным. Шесть судей вынесли вердикт и счет 3:3. Мы заявляли, что апелляция на решение в «Нашем Деле» невозможна. Но дополнительное мнение получили. Самая правильная история — организация реванша. Хадис дал свое согласие. С командой Виктора Немкова ведутся переговоры», — цитирует Гуляна MMA.Metaratings.ru.

29-летний Ибрагимов одержал 13 побед при 5 поражениях в профессиональной карьере. На счету 37-летнего Немкова 33 победы при 9 поражениях.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Вадим Немков
Хадис Ибрагимов
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Задержанный по делу об убийстве Кириллова признался в сотрудничестве с Украиной
Нападающий «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Капризов – главная русская звезда НХЛ прямо сейчас. Он штампует дубли, метит в MVP регулярки и никак не определится со своим будущим
Врачей освободили от уголовной ответственности по ст. 238 УК России
Популярное видео
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Исмаилов: «Восстанавливаюсь с запасом, никуда не спешу»

Фахретдинов считает Усика фаворитом боя с Фьюри: «Но вроде Тайсон обещал удивить»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости